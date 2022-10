PSG : Nasser Al-Khelaïfi attaqué en justice par Javier Tebas

Rien ne va plus au PSG, tout du moins concernant l'aspect extra sportif. Leader de Ligue 1 et de son groupe en Ligue des Champions, le club de la capitale est au cœur de nombreuses polémiques en dehors des terrains... Outre la corrida et les chars à voile, le champion de France en titre doit également gérer le bouillant feuilleton Kylian Mbappé. Et ce n'est pas tout. Selon les dernières informations de The Athletic, le boss des Rouge-et-Bleu, Nasser Al-Khelaïfi, qui est aussi le patron de beIN SPORTS, a été attaqué en justice par Javier Tebas.

En effet, le président de La Liga reproche à Nasser Al-Khelaïfi de ne pas avoir payé tous les droits télés et réclame ainsi 51 millions d'euros. Pour rappel, Al-Khelaïfi dirige également le groupe beIN SPORTS, détenteur des droits de La Liga dans plus de 30 pays. Dans cette optique et comme le révèle le média britannique, Javier Tebas aurait demandé à geler les actifs de beIN, une requête acceptée par le tribunal. The Athletic précise que le groupe qatari n’aurait appris cette décision qu’au moment où le New York Times est venu chercher une réaction...