Jefferson Farfan quitte le Lokomotiv

Arrivé libre au Lokomotiv Moscou à l'hiver 2017, Jefferson Farfan (35 ans) s'était relancé en Russie. L'ailier international péruvien (94 capes, 27 buts) en a profité pour remporter le Championnat en 2018, la Coupe en 2017 et 2019 et la Supercoupe en 2019. Un bilan solide auquel on peut rajouter ses 10 distinctions de joueur péruvien de l'année et ses quatre championnats des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven.

Passé ensuite du côté de Schalke 04 après son aventure néerlandaise, le natif de Lima y avait vécu de très bonnes années avec une demi-finale de Ligue des Champions en 2011 (défaite contre Manchester United). Le joueur formé à l'Alianza Lima avait ensuite été aux Émirats arabes unis afin d'évoluer pour Al-Jazira. Une année au bout de laquelle il est allé en Russie. Victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la dernière Copa America, il a disputé 3 matches seulement cette saison pour un but. Le Lokomotiv Moscou n'a pas prolongé son contrat et il se retrouve désormais libre.