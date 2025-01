Monaco et Sturm Graz sur le point de trouver un accord pour Mika Biereth

Mika Biereth n’est plus qu’à un pas de l’AS Monaco. Le club asémiste et Sturm Graz sont en passe de trouver un terrain d’entente pour le transfert du jeune attaquant danois, auteur de 11 buts et de 5 passes décisives en 16 matches de Tipico Bundesliga et de 2 buts en Ligue des Champions. D’après nos informations, le deal est en train de se conclure à hauteur de 16 M€, plus un bonus compris entre 2 et 3 M€.

Sauf surprise, le joueur de 21 ans devrait rejoindre l’ASM dans les prochains jours, d’autant qu’il tient déjà un accord avec son futur employeur. Mika Biereth viendrait renforcer l’attaque monégasque, orpheline pour plusieurs mois de Folarin Balogun, victime d’une lourde blessure à l’épaule. Il sera mis en concurrence avec Breel Embolo et George Ilenikhena.