Rodrigo Mora rejoint l’agence de Jorge Mendes

Pisté par toute l’Europe, le PSG en tête de liste, Rodrigo Mora a déjà tranché sur une partie de son avenir. Si Gestifute gère la carrière du prodige de Porto depuis un certain temps déjà, la société d’agence de joueurs a officialisé ce lundi la connexion entre le milieu de Porto et Jorge Mendes. L’annonce a été faite par l’intermédiaire de Polaris Sports, une société créée pour gérer les droits d’image des athlètes professionnels.

La suite après cette publicité

Actuellement, l’agent le plus influent du monde dirige le processus de renouvellement du contrat de Mora avec le FC Porto, avec une prolongation de cinq saisons attendue. Ce processus est réalisé en étroite collaboration avec la famille Mora. De plus, Jorge Mendes gère le désir croissant de plusieurs clubs européens pour le joueur. Avec six buts et trois passes décisives en 19 matches de championnat cette saison, Rodrigo Mora va être le tube de l’été.