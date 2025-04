Le PSG a déjà choisi sa première recrue de l’été 2025

Le PSG aime la filière lusitanienne. Depuis presque toujours, le club de la capitale a un lien particulier avec le Portugal. Le regretté Artur Jorge, Pedro Miguel Pauleta et bien d’autres ont rejoint les pensionnaires du Parc des Princes. Dans un passé plus récent, certains de leurs compatriotes ont enfilé la tunique francilienne avec plus ou moins de succès, à l’image de Gonçalo Guedes, Renato Sanches ou encore de Danilo Pereira. Cette saison, Luis Enrique compte d’ailleurs quatre joueurs lusitaniens, à savoir Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos et João Neves, arrivé l’été dernier en provenance de Benfica contre un joli chèque de 60 M€.

La suite après cette publicité

Mora, par amour du goût

La présence de Luis Campos au poste de conseiller football du PSG n’est pas étrangère à leurs venues. Ses excellentes relations avec le super agent Jorge Mendes ont aussi permis de boucler quelques deals avec des joueurs ou des clubs portugais, à l’image du transfert de Manuel Ugarte (Uruguay) du Sporting CP à Paris. Et visiblement, Luis Campos compte bien continuer à piocher au sein de son pays natal. Ce lundi, A Bola dévoile l’identité du nouveau footballeur portugais qui le fait complètement craquer.

La suite après cette publicité

Il s’agit de Rodrigo Mora. Âgé de 17 ans, celui qui soufflera ses 18 printemps le 5 mai prochain fait le bonheur du FC Porto. Un club au sein duquel il a gravi tous les échelons chez les jeunes avant d’intégrer le groupe professionnel. Cette saison, il a d’ailleurs participé à 32 rencontres toutes compétitions confondues, dont 27 avec l’équipe fanion du FCP et 5 avec la réserve. En ce qui concerne ses statistiques, il a marqué 7 buts (6 avec les pros) et délivré 3 passes décisives (toutes avec les pros). Au-delà des chiffres, ses qualités, dont la technique et la percussion, sont de vrais atouts pour les Dragões.

Le PSG est fan

Mais tout cela n’a pas échappé à Manchester United et au PSG, qui sont déjà tombés sous son charme. Récemment, O Jogo évoquait une clause de 67,5 M€ pour l’international portugais U21, tout en ajoutant qu’elle devrait grimper à 80, voire 100 M€. Ce lundi, A Bola dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier. La publication portugaise assure que les champions de France souhaitent recruter le natif de Matosinhos. Luis Campos a désigné le prodige lusitanien, dont il est un grand admirateur, pour venir garnir les rangs des troupes de Luis Enrique cet été.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne le prix, il devrait être élevé. A Bola précise que Porto a déjà convenu de blinder le joueur une fois qu’il sera majeur. L’idée est ensuite de le garder au moins une saison à Porto et de le vendre en 2026. Toutefois, le club présidé par André Villas-Boas n’exclut pas un départ cet été si le montant de la clause de Rodrigo Mora est payé. Lors de sa prolongation, elle devrait atteindre un peu moins de 100 M€ assure A Bola. Le PSG et Luis Campos, qui s’activent en coulisses pour le récupérer cet été, connaissent le prix à payer pour ce surdoué du ballon rond, qui est de plus en plus proche d’évoluer avec l’équipe A du Portugal.