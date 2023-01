Ligue 2 : Le Havre enchaîne, Bordeaux cale encore, Grenoble se relance

La 19e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi et rien n’est encore décidé dans le haut de tableau. Le Havre a fait la bonne opération en enfonçant Nîmes, toujours relégable (3-1). Le HAC compte neuf points d’avance sur Bordeaux, qui réalise la mauvaise opération du soir. Alors qu’ils pensaient l’emporter, les Bordelais (2e) ont été surpris à la dernière minute contre Amiens et concèdent un deuxième nul de suite (1-1).

Le résultat le plus spectaculaire de cette soirée était à Guingamp. Mené dès la deuxième minute, les Grenoblois ont renversé le score et se sont imposés sur le score de 4-2, grâce à un doublé de Tell, notamment. Le GF38 remonte à la cinquième place et revient à trois points de Bordeaux. Dans le bas de tableau, Rodez s’est incliné à Laval (1-3) et reste à la 17e place, relégable cette saison, alors que Saint-Etienne ce déplacera lundi, à Niort.

Les résultats de la soirée (20h45)

Annecy 2-0 Paris FC : Kashi (40e), Dion (78e)

Bastia 1-0 Pau : Santelli (77e)

Bordeaux 1-1 Amiens : Maja (42e) / Ilenikhena (90e+2)

Dijon 2-1 Valenciennes : Le Bihan (45e+1), Camara (75e) / Berthomier (50e)

Guingamp 2-4 Grenoble : El Ouazzani (2e), Guillaume (57e) / Tell (43e, 89e), Phaeton (48e), Correa (83e)

Laval 3-1 Rodez : Durbant (10e), Bobichon (49e), Baudry (78e) / Mendes (75e)

Le Havre 3-1 Nîmes : Cornette (61e, 90e+2), Maraval (CSC, 84e) / Fomba (50e)

Metz 2-0 QRM : Jallow (72e), Mikautadze (90e+2)