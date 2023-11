Vidéo : Rodrygo et Lionel Messi se sont embrouillés

Il faisait chaud dans la nuit de mardi à mercredi du côté du Brésil et de Rio de Janeiro. Dans un match perturbé par des affrontements en tribunes et marqués par de nombreux contacts acérés des deux côtés, la rencontre Brésil-Argentine a eu lieu dans un climat électrique. Cela s’est vu au fil de ce match et même avant le lancement de la rencontre, les deux équipes ont eu du mal à retenir leur calme.

En discussion avec Rodrigo De Paul et Lionel Messi, Rodrygo Goes s’est emporté tout comme l’octuple Ballon d’Or. Le joueur du Real Madrid a demandé à l’Argentin de se calmer quand celui-ci aurait déclaré ceci selon Olé : «si nous sommes champion du monde, pourquoi sommes-nous des m/rdes ?» L’ambiance était tendue entre les deux hommes. Score final ? Victoire sur la plus petite des marges des champions du monde en titre.