Barça: un cadre barcelonais encense l’attaque du Real Madrid

Cette saison, Raphinha prend peu à peu son envol du côté de Barcelone, et est devenu le patron de l’attaque des blaugranas, ainsi qu’un candidat crédible au prochain Ballon d’Or. Dans une longue interview accordée à France Football, l’ailier brésilien est revenu sur son début de carrière à Rennes, son explosion à Leeds, le FC Barcelone ou encore ses ambitions personnelles. Avec un mot tout particulier au sujet du grand rival, le Real Madrid, dont il a vanté les mérites de l’armement offensif.

La suite après cette publicité

«Pour moi, ce n’est pas seulement un trio (Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo), mais un quatuor spectaculaire avec Jude Bellingham. Ils font tous les quatre partie des meilleurs joueurs du monde, grâce à leurs caractéristiques individuelles et pour ce qu’ils réalisent en club comme avec leur sélection. La rivalité qu’on entretient avec eux est spectaculaire. Cela donne plus de visibilité à la Liga et aux clubs espagnols, c’est donc positif», raconte l’ailier international brésilien aux 31 sélections. Une flatterie qui s’arrête à l’entrée du stade, Raphinha ayant réalisé trois sorties exceptionnelles contre le Real cette saison, avec trois buts et deux passes décisives lors de la double confrontation entre les deux clubs.