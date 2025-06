FC Barcelone : Liverpool demande toujours un montant exorbitant pour Luis Díaz

Le FC Barcelone a fait de Luis Díaz sa priorité pour renforcer le couloir gauche après avoir sécurisé l’arrivée du gardien Joan Garcia. Le Colombien, sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2027, souhaite rejoindre le Barça, ce qui crée un certain optimisme côté catalan. Mais les Reds ne comptent pas faciliter l’opération : aucun contact formel n’a été enregistré selon The Times, et le club anglais exige 80 M€, un montant que le Barça ne compte pas approcher.

En coulisses, les Blaugranas espèrent que la volonté du joueur fera basculer la situation, surtout si Liverpool doit équilibrer ses comptes après le recrutement de Frimpong et l’approche potentiellement coûteuse de Florian Wirtz. Luis Díaz, auteur de 17 buts cette saison, est vu par Deco comme un profil idéal pour le système de Flick. En cas d’échec, Marcus Rashford reste une alternative jugée plus abordable.