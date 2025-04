Real Madrid : Carlo Ancelotti dévoile les raisons de sa méthode avec son vestiaire

Cette saison, le Real Madrid n’a pas forcément atteint tous ses objectifs. Décevants en championnat, les Merengues sont actuellement à quatre points du Barça, solide leader de l’autre côté des Pyrénées. En Ligue des Champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont également déçu avec une élimination regrettable en quart de finale à l’issue d’une double confrontation ratée contre Arsenal. Forcément, les critiques se sont abattues sur plusieurs membres de l’équipe et Carlo Ancelotti. Malgré ses nombreuses années fructueuses sur le banc du Real, le technicien italien n’a pas été épargné et son manque de poigne face à ses stars a souvent été critiqué. Présent en conférence de presse ce mardi, l’ancien entraîneur du PSG a affirmé qu’il ne comprenait pas pourquoi il devait être dur avec ses joueurs :

«On m’a souvent posé cette question, chaque fois qu’il y a des problèmes, on vous parle de la main gauche, que j’avais trop de main gauche. J’essaie de gérer les relations comme je suis, j’ai été souvent en colère cette saison mais cela ne veut pas dire que j’ai une main forte. L’essentiel est d’avoir du respect et d’être respecté, et c’est ce qui s’est passé ici. Je le répète, il faut que le footballeur soit tel qu’il est dans la vie. Personne n’a eu de relation avec moi avec une main droite : mon père, mes entraîneurs, mes professeurs… D’autres fois, ils m’ont dit qu’il fallait utiliser le fouet, que je n’étais pas capable, qu’il fallait engager un autre entraîneur. Ce n’est pas la voie que j’ai choisie.»