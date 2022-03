Alvaro Morata regrette l'élimination italienne

Hier, l'Espagne a déroulé contre l'Islande en match amical (5-0) et Alvaro Morata s'est offert un doublé. Après la rencontre le buteur de la Juventus a commenté l'absence de l'Italie à la Coupe du monde 2022 : «la vérité c'est qu'une Coupe du monde sans l'Italie, c'est moins une Coupe du monde. J'aurais aimé que l'Italie se qualifie pour la Coupe du monde.»

«J'ai beaucoup de famille, d'amis et coéquipiers italiens. Il faut toujours souhaiter le meilleur à ses collègues et amis, n'est-ce pas. Je n'aurais jamais imaginé un autre championnat du monde sans l'Italie mais je pense qu'ils ont une super génération de jeunes talentueux et qu'ils vont briller à l'avenir» a poursuivi le buteur qui reste confiant pour les prochaines échéances de la Nazionale.