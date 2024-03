Equipe de France Espoirs : Rayan Cherki a envoyé un message à Thierry Henry !

Alors que le tirage au sort des Jeux Olympiques a eu lieu en début de semaine (la France étant tombée sur la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et un dernier adversaire à déterminer), l’Équipe de France Espoirs entamait ce vendredi soir sa préparation avec la réception des jeunes Eléphants de la Côte d’Ivoire, sur la pelouse du stade Gaston-Petit de Châteauroux. Après avoir ouvert le score grâce à Désiré Doué, les Ivoiriens sont parvenus à égaliser puis à prendre les devants, avant que les Bleuets n’arrachent la victoire avec le doublé de Doué et une réalisation tardive de Wilson Odobert (3-2). Une victoire acquise à l’arraché pour cette France aux deux visages qui a néanmoins pu connaître une fin de match flamboyante et un réveil inattendu grâce à l’entrée de Rayan Cherki, qui a littéralement tout changé pour l’attaque française. Au meilleur des moments, puisque les Bleuets étaient amorphes, nerveux et asphyxiés par les assauts ivoiriens. La meilleure des réponses après la piqûre de rappel de Thierry Henry en conférence de presse : «j’espère qu’il va être performant avec nous et plus constant, avec son club aussi. Il a été juste et humble. Il est resté comme il est. Il sait ce qu’il a à faire pour revenir au premier plan».

Au départ non-retenu par Thierry Henry pour ce dernier rassemblement avant les Jeux Olympiques cet été, Rayan Cherki a finalement été appelé au pied levé suite aux forfaits de Joris Chotard et de Georginio Rutter en début de semaine. Remplaçant pour la rencontre amicale face à la Côte d’Ivoire ce vendredi, remportée par les Bleuets (3-2), le Lyonnais a tout de même pu prendre part aux 25 dernières minutes, et ainsi participer à la fête à Châteauroux. Acclamé par les supporters, il a été remuant et influent dès son entrée en jeu, le joueur de 20 ans n’a eu besoin que de quatre minutes avant d’être passeur décisif pour Odobert (72e). L’occasion également d’en mettre plein la vue aux quelques 8000 spectateurs massés à Gaston-Petit, comme sur ce joli petit pont dans le temps additionnel (90e+1), qui a obligé le défenseur ivoirien, Mohamed Zougrana, à découper les jambes du pauvre Rayan Cherki : «J’ai eu mal, mais c’est le métier qui rentre. J’ai la confiance du coach, il connaît mes qualités et mes défauts. Il sait appuyer là où ça fait mal. Quand je fais des entrées en jeu comme ça, il me dit que j’ai la liberté de donner ce que je peux à l’équipe et c’est ça qui fait la différence», a-t-il expliqué au micro de La Chaîne L’Équipe

Décisif dans le système !

Une prestation virevoltante qui n’a pas laissé indifférent ses coéquipiers : «il est là entre les lignes, il propose beaucoup, il veut toujours la balle. On connait la qualité de Rayan. C’est un joueur qui va beaucoup vers l’avant qui peut être très efficace», nous a confié Khephren Thuram en zone mixte. Une analyse totalement partagée par le double buteur, Désiré Doué, qui s’est bien appuyé sur les qualités de Cherki sur la fin de rencontre : «Rayan c’est un joueur qui est très créatif, qui apporte beaucoup offensivement donc forcément, cela aide toute l’équipe. On a su avoir des occasions en plus car il a su apporter cette folie, il nous a permis de marquer ce deuxième but avec cette passe pour Wilson. C’est un joueur qui fait beaucoup de bien. C’est top de l’avoir sur le terrain. C’est un joueur qui change beaucoup de choses sur un match, des fois il agace mais c’est son style de jeu, quand il joue comme ça, il est juste formidable», nous a expliqué le joueur rennais au sujet de son partenaire. Des mots forts qui risquent de résonner dans l’esprit du sélectionneur Thierry Henry.

Interrogé en conférence de presse après la victoire, l’entraîneur a bien évidemment analysé l’entrée en jeu de Rayan Cherki : «Il y a beaucoup de joueurs en attaque. On avait ciblé des joueurs qui allaient jouer, qui allaient rentrer. La tactique est toujours en conséquence de ce qu’il se passe sur le terrain. On a ciblé qui commencera contre les États-Unis. Rayan, quand il joue comme ça, c’est juste impossible de défendre contre lui. Mais il faut jouer comme ça tout le temps, son entrée contre Toulouse, son entrée ce soir, peu importe où il était, il a pris la balle, il a joué vers l’avant, il a rassuré tout le monde». Si sa saison connait des remous avec l’OL, Rayan Cherki sait briller avec les Espoirs. Il est d’ailleurs impliqué dans 12 buts lors de ses 9 dernières sélections avec l’Équipe de France Espoirs (7 réalisations, 5 passes décisives). Voilà de quoi marquer des points dans l’esprit du sélectionneur français qui possède pourtant beaucoup de qualités sur ses lignes offensives. La concurrence va s’annoncer rude jusqu’à l’été prochain, où les Bleuets essayeront de remporter la médaille d’or olympique à Paris.