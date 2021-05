ASSE : Adil Aouchiche juge sa saison

La saison 2020-21 s'est achevée dimanche. Et l'heure est au bilan, notamment pour Adil Aouchiche. Interrogé par Le Parisien, le joueur âgé de 18 ans a livré ses impressions après sa première année à l'ASSE.

«Alors, je vais me mettre dans la peau d’un prof et parler de moi à la troisième personne… Disons que je donnerais les encouragements à cet élève pour le pousser à aller chercher les félicitations la saison prochaine. Plus sérieusement, sur le plan de l’apprentissage, de l’expérience, de la confiance qu’on m’a accordée, j’ai vécu une saison très positive. On a traversé beaucoup de moments difficiles et vivre cela à 18 ans m’a fait grandir. J’en avais besoin. J’aurais aimé faire mieux, avoir plus de statistiques. Je travaille beaucoup, on veut me faire progresser, le staff est derrière moi… J’ai joué énormément, c’est magnifique. J’ai l’impression d’avoir énormément progressé». Il aura l'opportunité de poursuivre sa progression l'an prochain.