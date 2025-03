Gianluigi Donnarumma a déjà une offre pour quitter le PSG

Le jeu était là : demander aux supporters parisiens s’il voulait voir prolonger Gianluigi Donnarumma après le huitième de finale aller contre Liverpool, puis relancer la question après le huitième de finale retour. En sortant le grand jeu à Anfield, le portier italien a fait oublier certaines erreurs du passé, et prouver qu’il faisait partie des meilleurs spécialistes des tirs au but, pas une qualité mineure au moment d’aborder des matches décisifs. Mais le plus important, dans son cas, reste bien évidemment la volonté des dirigeants parisiens.

Celle de Donnarumma est claire : poursuivre l’aventure à Paris, où il se sent bien. Son agent Enzo Raiola n’a pas dit autre chose et les appels du pied n’ont pas manqué. Problème, si le PSG est d’accord pour discuter prolongation, l’écart sur les chiffres est encore conséquent. Son salaire actuel est de 10 millions d’euros nets par an, entre les parties fixe et variable. Selon Calciomercato, l’écart entre l’offre parisienne et les attentes du joueur serait compris entre 1,5 et 2 M€. Ce qui n’est pas rien…

L’Inter attend, à l’affût

Et forcément, cela interpelle chez les courtisans du joueur. Si des clubs de Premier League étaient récemment évoqués, c’est bien l’Inter Milan qui a lancé un beau pressing auprès du joueur, âgé de 26 ans. L’Inter a fait savoir plusieurs choses : qu’elle était intéressée en premier lieu, qu’elle était prête à attendre la fin des discussions avec le PSG, et qu’elle pouvait aussi bien passer à l’action pour cet été que de lui promettre un beau contrat en 2026 s’il était libre.

La perspective est donc intéressante pour Donnarumma, qui n’a rien contre un retour en Italie un jour. Quand bien même ce n’est pas l’AC Milan, son club formateur, mais l’Inter qui vient toquer à la porte. Reste donc à savoir si le PSG va décider de confier son avenir au portier italien, ou s’il aura envie de tenter sa chance avec Lucas Chevalier.