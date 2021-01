Ce que l'Angleterre pense de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Ce n'est pas encore officiel mais il est quasiment acté que Thomas Tuchel va succéder à Frank Lampard sur le banc de touche de Chelsea. Pour l'instant, les médias et consultants anglais sont principalement occupés à analyser la brutalité de la décision de Roman Abramovich, le propriétaire des Blues, concernant Lampard, légende vivante du club londonien. Mais certains ont quand même trouvé le temps d'évoquer le cas Thomas Tuchel. Comment l'entraîneur allemand est perçu outre-Manche ? Premier élément de réponse, avec la présentation 5 étoiles faite par Rio Ferdinand, ancien défenseur central de Manchester United et consultant pour BT Sport.

« C'est l'un des managers les plus impressionnants que j'ai rencontrés. Très perspicace, un homme de détail. J'ai parlé à des joueurs qu'il a entraînés au PSG, Dani Alves et Gianluigi Buffon, et ils n'avaient que des éloges à dire à son sujet. L'ambiance au club était à un niveau record », a-t-il lancé lundi soir en marge du match gagné par Tottenham en FA Cup. Consultant pour Skysports, Gary Neville a également eu des mots élogieux envers l'ex-coach du PSG.

« Il a entraîné dans de grands clubs et il a beaucoup d'expérience. Il connaît quelques joueurs qui sont actuellement à Chelsea. C'est un autre top manager qui arrive en Premier League. Ces dernières années, nous avons eu de la chance d'avoir des entraîneurs exceptionnels, de voir la Premier League redevenir le meilleur championnat d'Europe, avec des résultats améliorés en Ligue des Champions, grâce à Pep Guardiola, Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino notamment. Tuchel est un autre entraîneur à avoir ce genre de pedigree, c'est donc un excellent ajout à la Premier League, s'il vient », a déclaré l'ancien latéral droit. Tout en ajoutant un bémol de taille : « Tuchel sera exposé aux mêmes règles que Frank. Nous parlerons de son licenciement dans les 18 mois ou deux ans à venir, j'en suis presque sûr ».

La presse anglaise salue sa science tactique...

Pour Gary Neville, peu importe le CV de l'entraîneur, le Chelsea de Roman Abramovich restera un grand consommateur de managers et Tuchel, comme les autres avant lui, ne résistera pas à une série de mauvais résultats... En attendant cette issue fatale, la presse anglaise voit aussi d'un bon œil l'arrivée du technicien allemand malgré une fin en queue de poisson au PSG. « Tuchel est considéré comme l'un des esprits les plus brillants du football européen, mais n'a pas toujours été une personne facile avec qui travailler. Il y a une notion de «génie fou» dans son travail. Tuchel, dont la carrière de joueur s'est terminée par une blessure au genou à l'âge de 25 ans, est un perfectionniste, obsédé par les détails. Il n'est pas surprenant qu'il s'entende bien avec Pep Guardiola qu'il considère comme un modèle », peut-on ainsi lire dans le Daily Telegraph.

La BBC livre aussi une présentation plutôt positive, malgré quelques poncifs bien connus. « Tuchel est l'une des personnalités les plus complexes du football européen. L'homme de 47 ans est connu comme un bon acteur politique et un maniaque du contrôle, mais aussi comme un visionnaire tactique et un penseur méthodique. » Cependant, les journaux anglais n'oublient pas de relayer les critiques qui ont jalonné la carrière de Tuchel. La BBC évoque ainsi « les clashs à répétition avec le management », en évoquant sa fin de mandat au Borussia Dortmund et sa prise de bec plus récente au PSG avec Leonardo.

... mais souligne les carences du PSG

Le Daily Telegraph relève, lui, des carences dans le management, ce qui lui était reproché aussi avant son arrivée au PSG mais qu'il a su améliorer. « L'une des critiques à son égard n'est pas qu'il a un degré d'exigence élevé mais qu'il n'a pas forcément les meilleures aptitudes au management. Pour être juste, cette réputation lui vient d'Allemagne et Chelsea devrait bénéficier de son passage au PSG où il a appris à gérer ce genre d'environnement, la présence permanente des médias, les grandes stars et la diplomatie que cela implique. Tuchel aura certainement une meilleure idée de ce qui l'attend à Chelsea après avoir entraîné le PSG », lit-on.

Toutefois, les médias anglais ne manquaient pas de critiquer le jeu du PSG, qui a pu être observé en Ligue des Champions face à Manchester United cette saison. Pas friands de L1, les journalistes anglais ont jugé le PSG sur la base des prestations européennes, mais même le parcours jusqu'en finale la saison passée n'avait pas totalement convaincu, comme le rappelle le Daily Mail. « Malgré la finale de la Ligue des Champions, il y avait toujours ce léger sentiment que Tuchel ne collait pas avec. Que malgré son intelligence tactique, il était incapable de faire du PSG autre chose qu'une addition de stars. Cela peut être différent à Chelsea, qui a abandonné l'approche « galactique » depuis un certain temps. Pour la génération actuelle de jeunes talentueux mais irréguliers, Tuchel peut être l'homme idéal. »