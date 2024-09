Angel Di Maria fustige le pire entraîneur qu’il ait connu

Cet été, son avenir était longtemps incertain. Finalement, après avoir compilé 17 buts et 15 passes décisives l’an passé avec Benfica, la légende argentine a prolongé l’aventure avec le club de Lisbonne. Fort d’une riche carrière en Europe, ce dernier va donc continuer d’éclabousser le public portugais par son pied gauche soyeux. Ce vendredi, le joueur de 36 ans est également revenu sur sa longue carrière dans un documentaire sorti sur Netflix. À cette occasion, le champion du monde 2022 en a profité pour clasher à nouveau Louis Van Gaal, le coach qu’il déteste le plus : «C’est le pire entraîneur que j’ai jamais eu et je ne me lasserai jamais de le dire.»

N’hésitant pas à s’envoyer des piques par médias interposés, les deux hommes entretiennent une vive rivalité depuis leur cohabitation à Manchester United lors de la saison 2014-2015. Il est aussi revenu sur un événement qui avait fait parler à travers le monde lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Alors que l’Argentine s’était qualifié pour les demi-finales du tournoi aux dépens des Pays-Bas de Van Gaal, El Fideo a expliqué les coulisses de cette qualification dans un contexte tendu entre les deux équipes : «nous les avons battus aux tirs au but alors qu’il avait dit que nous ne le ferions pas, parce qu’il savait tout. Il a fini par enfoncer ses mots dans son… disons qu’il a mangé ses mots, pour rester poli.»