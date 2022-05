OM-OL : la drôle de soirée de Moussa Dembélé

La suite après cette publicité

Mode Dembelition activé. Durant ce sprint final de la saison, Moussa Dembélé affiche une forme étincelante. Le buteur de l'Olympique Lyonnais reste, effectivement, sur une série de 5 buts lors des 4 derniers matches joués par son équipe. Après avoir signé un doublé face à Bordeaux le 17 avril lors de la victoire 6 à 1, l'attaquant a enchaîné avec un but face à Brest, Montpellier et enfin l'OM hier soir.

Dembélé fait enrager l'OM

Une rencontre où le capitaine de l'OL a été dans tous les coups. Il y a eu tout d'abord cette action litigieuse où le ballon envoyé par Gerson a touché son bras (0-0, 25e). Après consultation de l'assistance vidéo, l'arbitre a finalement décidé de ne pas siffler pénalty. Un scandale pour les Phocéens. Une bonne décision pour Dembélé. «Si je fais main ? Les nouvelles règles disent que le bras qui est en appui n'est pas compté comme une main donc il n'y a pas main».

Par la suite, l'avant-centre, qui avait été pisté par l'OM par le passé, a encore été au coeur d'une polémique sur l'ouverture du score de Castello Lukeba. L'OM estime qu'il a fait une faute sur Pau Lopez, puisqu'il a écrasé la main du gardien en retombant dans la surface. Là encore, Dembélé n'est pas d'accord. «Si je fais faute sur Pau Lopez ? Non du tout, je touche la balle, c'est lui qui vient sur moi. L'arbitre n'a pas sifflé faute donc forcément il n'y a pas faute et il y a but. Cela fait partie du foot. Ce n'est pas de la danse, c'est du foot, il y a des contacts. Mais non, il y a but».

Une soirée parfaite pour le capitaine

En revanche, en ce qui concerne son but, celui du 2-0, pas de débat. Servi idéalement au premier poteau par Malo Gusto, il a marqué de la tête son dix-septième but de la saison en Ligue 1. Son dix-neuvième toutes compétitions confondues. Pas mal pour le Français qui a obtenu la note de 6 pour sa prestation hier soir. Une drôle de soirée sur le terrain pour l'ancien du Celtic, qui est venu s'exprimer en leader face aux médias.

« C’était important de gagner ce soir. On va faire en sorte de gagner les trois derniers. On a beaucoup d’occasions en ce moment. On est efficaces et on n’a pas pris de but. C’est une belle victoire. On est sur une bonne série. On est plus compacts sur le terrain, on joue les uns pour les autres. La chance a tourné», a lâché un Moussa Dembélé qui a activé le mode climatisation de l'Orange Vélodrome hier soir avec l'OL. Un club qui compte sur son meilleur buteur pour réussir une folle remontada au classement et jouer une coupe d'Europe l'an prochain.