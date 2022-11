Argentine - Mexique : les compositions officielles

L'Argentine n'a plus le droit à l'erreur ! Perdante surprise pour son entrée en lice dans le Mondial face à l'Arabie Saoudite, l'Albiceleste doit absolument l'emporter face au Mexique (à suivre en direct sur FM à 20h) pour continuer de croire en la qualification pour les huitièmes de finale. Emmenés par l'Argentin Gerardo 'Tata' Martino, les Mexicains ont débuté la compétition par un match nul face à la Pologne (0-0).

Pour ce match, Lionel Scaloni opte pour du changement : 5 au total. En défense : trois nouvelles têtes apparaissent. Montiel prend la place de Molina, Lisandro Martinez celle de Romero et Acuña récupère le côté gauche à Tagliafico. Au milieu, apparitions de Mac Allister et Guido Rodriguez. Di Maria, Messi et Lautaro sont toujours présents aux avant-postes. Tata Martino fait lui confiance à un 5-3-2 et sort Edson Álvarez de sa défense, remplacé par Nestor Araújo. Andres Guardado prend place au milieu. Pas de pur numéro 9. Henry Martín quitte le onze et c'est la doublette Vega-Lozano qui sera chargée de faire la différence devant.

Les compositions d'équipes :

Argentine : Emiliano Martínez - Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña - De Paul, Guido Rodríguez, Mac Allister - Messi, Lautaro, Di Maria

Mexique : Ochoa - Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo - Herrera, Alvarez, Chavez - Lozano, Martin, Vega

