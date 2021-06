OL : une belle porte de sortie s'ouvre pour Jean Lucas

La suite après cette publicité

Reverra-t-on un jour Jean Lucas sous le maillot de l'OL ? Et bien ce n'est pas gagné, loin de là même. Arrivé il y a deux ans dans les bagages de Juninho contre 7 M€, le milieu de terrain brésilien n'a jamais vraiment fait partie des plans à Lyon. Sylvinho est rapidement parti et Rudi Garcia ne lui a pas vraiment accordé sa confiance. Après un an et demi sans jouer ou presque, le joueur a fini par être prêté au Stade Brestois.

Une expérience mitigée même si le temps de jeu engrangé lui a été bénéfique. Autant capable de briller sur une action que de traverser la moitié d'un match comme un fantôme, Jean Lucas (22 ans) a tout de même participé activement au maintien du club breton dans l'élite (16 matches pour 11 titularisations en Ligue 1, 3 passes décisives) et fait maintenir sa cote sur le marché des transferts. Pas mal de clubs français sont intéressés.

Monaco prépare une offre

C'est bien cela qui nous intéresse aujourd'hui car selon les informations de L'Equipe, l'AS Monaco aimerait beaucoup le faire venir sur le Rocher pour la saison prochaine. Le récent 3e du championnat voudrait recruter le Brésilien pour l'intégrer à la rotation d'un effectif, dont ne fera plus partie Florentino Luis à partir du 30 juin prochain. Ce dernier va retourner à Benfica qui l'avait prêté. Il faut donc le remplacer.

Toujours adepte du trading, Monaco a repéré l'ancien de Flamengo et perçoit en lui un potentiel intéressant. Une première offre devrait même être dégainée dans les prochains jours. L'OL préférerait pour sa part vendre Thiago Mendes, doté d'un gros salaire mais une offre supérieure à 10 M€ pour Jean Lucas serait étudiée avec attention. Peter Bosz compte pourtant sur lui mais Kovac apprécie le volume de jeu du milieu de terrain, qui est séduit à l'idée de "découvrir" la C1. Avec l'OL, il n'avait disputé que 3 minutes de jeu en octobre 2019.