Manchester United se fait pulvériser après l'humiliation contre Liverpool, le carton de l'Inter face à l'AC Milan fait grand bruit

La suite après cette publicité

«Le pire United que j'ai vu de ma vie»

En Angleterre toute la presse ne parle que d'une chose, la déroute de Manchester United à Liverpool (4-0). Une sacrée déconvenue pour les Red Devils comme le résume The Guardian qui parle d'un «United qui s'en va le visage rouge» et d'un Ralf Rangnick «humilié», comme le coach mancunien l'a lui-même reconnu. The Sun aussi en fait sa Une, évoquant un United «affreux» et surtout «sans espoir» selon Gary Neville, ancien joueur de MU. Pour The Times, les deux équipes étaient à un «niveau différent» tout simplement... Du côté du Manchester Evening News, les mots sont durs : «le pire United que j'ai vu de ma vie», peut-on lire en Une du quotidien local. Mais une partie de la presse anglaise comme The Daily Telegraph préfère montrer l'énorme niveau de Liverpool en ce moment et surtout celui de Mohamed Salah qui y est allé de son doublé hier.

Lautaro ce «patron»

L'Inter a écrasé l'AC Milan ce mardi en demi-finale de la Coupe d'Italie. Une victoire 3 buts à 0 des Nerazzurri qui fait les gros titres des journaux transalpins ce mercredi matin, à l'instar de La Gazzetta Dello Sport. Le média au papier rose met d'ailleurs en avant le doublé de Lautaro Martinez, un «Lautaro fou», écrit le quotidien. Un constat que partage également le Corriere dello Sport aujourd'hui. C'était un Lautaro en mode «patron» d'après le journal.

Le record d'Ancelotti

On revient en Espagne maintenant, car le Real Madrid joue ce soir et «le compte à rebours» est lancé pour le titre, d'après Marca. Il faut dire que les Merengues ont désormais 15 points d'avance sur le dauphin barcelonais. Un compte à rebours aussi pour Carlo Ancelotti qui pourrait devenir le premier, explique le journal, à remporter les 5 grands championnats en tant que coach. Lui qui a déjà gagné la Serie A, la Premier League, la Ligue 1 et la Bundesliga pourrait donc écrire l'histoire.