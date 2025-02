Atalanta : un clash qui va avoir de lourdes conséquences

Se laisser emporter par ses émotions n’accouche généralement de rien de bon. Demandez à Pablo Longoria, pris dans la tourmente après son explosion de colère à Auxerre. Dans un autre style, Gian Piero Gasperini a lui aussi créé des soucis à son propre club, en s’en prenant à Ademola Lookman dans la foulée de la défaite contre Bruges en barrage de la Ligue des Champions. Le Nigérian, auteur d’une entrée fracassante alors qu’il revenait de blessure, avait manqué un penalty qui aurait pu redonner espoir aux Bergamasques, ce qui avait valu ce commentaire acide de son entraîneur : « il n’aurait pas dû le tirer, c’est l’un des pires tireurs de penalty que j’aie jamais vus ».

Lookman avait alors répondu sur ses réseaux sociaux. «C’est avec tristesse que je dois écrire ceci. Être pris pour cible de la manière dont je l’ai été non seulement me blesse, mais me semble profondément irrespectueux ». Un entraîneur qui cible l’un de ses joueurs, c’est assez rare et Gasperini n’a visiblement pas fini de payer son débordement médiatique. Car si l’Atalanta s’est remis de sa désillusion européenne ce week-end en étrillant Empoli (5-0) avec un doublé de Lookman, l’affaire continue de faire jaser.

Les mots forts du co-président, et une rupture inéluctable…

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, le co-président de l’Atalanta Bergame, Stephen Gerard Pagliuca, a pointé du doigt l’erreur de Gasperini. « Nous avons un grand entraîneur, très passionné. Il a fait une erreur en parlant d’un individu, car à l’Atalanta, nous avons une politique : si les choses vont mal, nous prenons la responsabilité, nous nous regardons nous-mêmes, comment faire mieux. Les joueurs font une saison extraordinaire, nous ne serions pas où nous en sommes maintenant si ce n’était pas comme ça, sans l’apport de Lookman, De Ketelaere… Toute l’équipe, je devrais tous les citer. Nous avons affronté Bruges sans 5 joueurs importants, tous blessés. La réaction de Gasperini a été émotionnelle, malheureuse, une erreur qui allait à l’encontre de notre politique et quelque chose dont nous ne sommes pas fiers. Mais je le répète, Gasperini reste un grand entraîneur ».

Un grand entraîneur qui ne sera pas retenu plus que cela à l’issue de la saison… « Gasperini ? S’il ne veut pas prolonger, on s’en remettra », a ainsi lâché, l’administrateur délégué de l’Atalanta, Luca Percassi. On parle pourtant là d’un coach présent depuis 2016, qui a fait de l’Atalanta une référence sur la scène italienne et européenne, toujours en course pour le titre de champion cette saison. « Je ne pense pas que je prolongerai mon contrat. On verra si on s’arrête en juin prochain ou à la fin de mon contrat », a carrément déclaré l’Italien, âgé de 67 ans, ces derniers jours. L’élimination européenne et le clash avec Lookman ont visiblement cassé quelque chose entre le club et l’entraîneur.