Le FC Barcelone en passe de mettre un sacré coup de poignard au Real Madrid

Ces derniers mois, le Real Madrid et le FC Barcelone avançaient main dans la main. Rivaux ancestraux, Merengues et Blaugranas ne se sont pas rapprochés par plaisir, mais tout simplement par intérêt. Les deux mastodontes du championnat espagnol font partie des trois créateurs de la Super League européenne et se sont opposés à l’accord entre le fonds d’investissement CVC et la Liga.

Pour rappel, la Ligue espagnole a cédé 10% de son capital à CVC en échange de 2,7 milliards d’euros. 90% de ce montant doit être redistribués aux clubs espagnols et, en échange, CVC touchera 10% des bénéfices de la Liga pendant 50 ans. Engagés dans le très lucratif projet de la Super League, Catalans et Madrilènes ne voulaient pas entendre parler de ce projet.

Sauf qu’un revirement de situation est en train de se produire. À l’heure où une nouvelle mouture de la Super League est annoncée comme imminente, Sport et Mundo Deportivo confirment une information lâchée quelques heures plus tôt par AS : le Barça se rapproche d’un accord avec CVC ! Les Culés se démènent depuis le retour de Joan Laporta à la résidence pour retrouver une puissance financière conséquente. Accepter l’accord avec CVC lui serait avantageux pour deux raisons.

Le Barça prêt à lâcher le Real Madrid

Premièrement, le Barça ne veut pas que Javier Tebas lui mette des bâtons dans les roues, notamment pour son mercato. Ensuite, si le Barça signe cet accord, il recevrait 270 M€. Un montant qui compterait comme revenu et non comme une dette. C’est là toute la différence puisque cela expliquerait pourquoi les Blaugranas sont confiants dans le très coûteux dossier Haaland. Mais cette nouvelle aurait une fâcheuse conséquence.

Le Real Madrid de Florentino Pérez se retrouverait seul dans le front anti CVC. De quoi faire voler en éclats le pacte passé avec Barcelone. D’autant que les Blaugranas ont adopté une position différente de celle des Merengues, notamment dans le cadre de la Super League. Ils ne veulent pas rompre le dialogue avec l’UEFA et sont favorables à une Super League ouverte. Déjà en guerre avec le PSG, Florentino Pérez appréciera moyennement la nouvelle.