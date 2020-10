OL : Anthony Lopes appelle à la remobilisation des stars

Testé positif au coronavirus avec le Portugal, Anthony Lopes est maintenant dans l'effectif professionnel de l'OL depuis 8 ans. Son club formateur, qu'il a rejoint en 2000, traverse une période difficile, ce qui a été expliqué par certains par une fin de mercato incertaine autour des stars de cet effectif. Finalement restés, Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé vont devoir tout faire pour remonter le club rhodanien.

Mais sont-ils motivés après leurs transferts avortés ? Le portier portugais a donné sa vision des choses au Progrès : « je ne sais pas. On se doit d'être professionnel et de se battre pour le maillot que l'on porte. L'aventure ne s'arrête que quand tu changes de club. C'est mon point de vue, mais inconsciemment, ça peut jouer pour d'autres ». Cadre de cette équipe lyonnaise, le gardien de 30 ans espère bien faire passer un message de remobilisation.