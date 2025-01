CdF : Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi affichent les ambitions de l’OM

Présent en conférence de presse avant de défier le LOSC dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, Leonardo Balerdi a rappelé l’importance de cette compétition pour les Marseillais. «La Coupe de France est un objectif, bien sûr. Cela fait très longtemps que l’OM n’a pas gagné cette compétition. Apporter un titre cette saison, ça serait bien. C’est un très joli match face au LOSC, une grande équipe. Les derniers matchs au Vélodrome étaient magnifiques. On a la chance de jouer devant nos supporteurs. J’espère que le stade sera plein, ça nous aide beaucoup. Dans la salle, on a des affiches sur les murs avec les trophées de l’OM. On a tous ça dans la tête. En championnat, il y a un écart avec le PSG. On est concentré sur la Coupe de France. C’est la manière la plus rapide de prendre un titre. On le prend avec cette responsabilité».

La suite après cette publicité

Quelques instants après la prise de parole du défenseur argentin, Roberto De Zerbi s’est lui aussi présenté face à la presse. L’occasion pour l’ancien coach de Brighton de confirmer les dires de son joueur. «Bien sûr, on vit pour gagner. Après, parler de titre, il faut d’abord parler du match de demain. La finale de la Coupe de France est très loin encore. On doit penser match après match. On doit faire un gros match demain, comme contre Strasbourg dimanche. La Coupe de France est un chemin pour gagner un titre, on est tous là pour ça. Avant de gagner, il faut construire. Sans faire de calcul et penser que le championnat est plus dur ou non à gagner. Nous, on veut gagner cette Coupe. Il faut éliminer des équipes fortes comme le LOSC, que ça soit maintenant ou après. Peut-être que ça sera plus simple ensuite». Le message est passé.