Le nouveau coup bas du PSG à Kylian Mbappé

Samedi, le Paris Saint-Germain va lancer sa saison 2023-24 à domicile face au FC Lorient. Un premier match qui se jouera dans un climat tendu puisque le club de la capitale est en conflit avec Kylian Mbappé (24 ans) depuis qu’il a refusé de prolonger son contrat au-delà de juin 2024. Le Français a donc été mis à l’écart en attendant son possible départ.

KM7 sera donc absent face aux Merlus. Mais il sera dans l’esprit du club et de ses supporters. Dans ses pages intérieures, le journal AS explique que le PSG compte sur ses supporters pour mettre la pression au Bondynois, le malmener et le pousser à s’en aller. Mais le média espagnol ajoute que même un accueil houleux des fans ne fera pas changer d’avis le capitaine des Bleus, bien décidé à aller au bout de son contrat.