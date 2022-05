Ballon d'Or : Didier Deschamps dévoile le nom de son favori

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps n'a plus de doute concernant le statut de favori de Karim Benzema pour son premier Ballon d'Or, au lendemain de son cinquième sacre en Ligue des Champions face à Liverpool samedi soir.

«La réponse est simple : oui. Ce nouveau titre et la saison sportive réalisée avec son équipe, et ce qu'il a pu faire, lui, il a été tellement décisif. Évidemment, c'était déjà l'un des favoris et il mérite amplement cette récompense», a-t-il déclaré au sujet du numéro 9 du Real Madrid.