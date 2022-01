Brentford : Ivan Toney insulte son club dans une vidéo puis s'excuse

Selon le Mirror, Brentford enquête actuellement sur une vidéo de son attaquant Ivan Toney, dans laquelle le joueur de 25 ans insulte son club. La vidéo, qui a été tournée cet hiver pendant les vacances du joueur à Dubai, est devenue virale en Angleterre et de nombreux fans de Bees réclament des explications de la part du joueur. L’avant-centre anglais, qui avait rejoint Brentford à l’été 2020, a été l’an passé l’un des grands artisans de la montée en Premier League du club en inscrivant 31 buts en Championship.

Le joueur a fini par s'excuser sur les réseaux sociaux. «La vidéo a été écourtée et montée, mais je dois accepter l'impact que cela a eu et je me rends compte que je n'aurais pas dû me mettre dans cette position, a-t-il expliqué. (...) Je respecte la façon dont vous soutenez tous l'équipe et je dois dire à quel point j'aime jouer pour ce club et pour vous.» Malgré ce mea culpa, le joueur devra sans doute s'expliquer devant sa direction.