Barça : le groupe convoqué pour la réception d’Alavés

Dans le cadre de la 13e journée de Liga, le FC Barcelone accueille Alavés, ce dimanche à 16h15. En marge de cette rencontre, le club catalan vient de communiquer le groupe retenu par Xavi. Parmi les joueurs convoqués, on retrouve notamment Lamine Yamal ou encore Robert Lewandowski.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Barcelone 27 12 12 8 3 1 24 12 14 Alavés 12 12 -6 3 3 6 10 16

À noter également la présence de Pedri. Présent en conférence de presse, le coach des Culers a d’ailleurs confirmé que son jeune prodige était désormais à 100%. «Les joueurs sont prêts. Ils sont mentalement préparés. C’est un groupe fantastique. J’ai été dans beaucoup de vestiaires et celui-ci est l’un des plus sains et des plus solidaires que j’ai jamais vu. Nous sommes très motivés», a par ailleurs confié l’ancien milieu barcelonais. Absent du groupe, Frenkie de Jong devrait lui revenir pour le prochain match contre le Rayo Vallecano, le 25 novembre prochain.