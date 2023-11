Justice : le PSG fait condamner un lanceur d’alerte portugais !

A l’origine des nombreuses révélations regroupées sous l’appellation des «Football Leaks» qui ont frappé la planète football, le lanceur d’alerte portugais, Rui Pinto, a été condamné, ce mercredi à Paris, à six mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Paris pour le piratage de dirigeants du PSG. En septembre dernier, Pinto avait déjà écopé d’une première peine de quatre ans d’emprisonnement avec sursis par la justice portugais, dans une autre affaire l’opposant au fonds d’investissement Doyen Sports, pour huit crimes informatiques et tentative d’extorsion.

La suite après cette publicité

Pour rappel, cette affaire fait suite à la plainte déposée par le PSG en 2019 après les révélations de possibles fraudes fiscales masquées des anciens joueurs Javier Pastore et Angel Di Maria, mais aussi d’un supposé fichage ethnique du centre de formation parisien. Il est reproché à Rui Pinto d’avoir piraté des boîtes mails, téléchargé des pièces jointes et des conversations privés entre trois cadres du PSG : Benoît Le Sech, directeur des affaires financières, Frédéric Longuépée et Emilie Boisseau, une assistante de direction.