Le PSG débarque à Manhattan

Le Paris Saint-Germain continue d’ouvrir des boutiques aux États-Unis. Après en avoir ouvert une à Los Angeles, le club de la capitale débarque cette fois à New York ! Et pas n’importe où. Située au 587 sur la fameuse 5e Avenue, la boutique PSG se situe en plein coeur de Manhattan.

« Le nouveau magasin s’inscrit dans le partenariat innovant de long terme du Club avec Fanatics et sera ouvert et opéré par le géant de la distribution Lids. Le Club de la capitale française est en passe de devenir l’une des plus grandes marques de sport mondial, grâce à une expansion unique en Amérique du Nord. Le tout nouveau magasin proposera des collections PSG uniques en leur genre, des produits PSG x NY inédits et des possibilités de personnalisation avancée permettant aux fans de mettre leur griffe sur leur équipement préféré », indique le communiqué.