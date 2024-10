Enzo Maresca a identifié un gros problème dans le vestiaire de Chelsea

Les débuts d’Enzo Maresca à la tête de Chelsea sont plutôt bien accueillis par les supporters. Certes, le club a déjà perdu deux fois en championnat, et face à des concurrents directs pour le titre de Premier League (Manchester City et Liverpool) mais les prestations encourageantes entrevues contre Brighton, West Ham ou encore Wolverhampton, et en Ligue Europa Conférence, permettent d’envisager l’avenir avec plus de sérénité que ces derniers mois. Les Blues sortent quand même de deux années terribles. Ça ne s’efface pas d’un coup de baguette magique, malgré les centaines de millions dépensés.

Il reste malgré tout beaucoup de travail. Les hommes d’Enzo Maresca ne sont pas encore au niveau des meilleures équipes d’Angleterre. La défaite contre les Reds la semaine passée à Anfield (2-1) l’a rappelé. Une rencontre où Reece James a fait sa première apparition de la saison au poste de latéral droit, lui qui a été handicapé par des soucis au genou et aux ischio-jambiers. Le capitaine a disputé 53 minutes avant de céder sa place. Sa prestation n’a pas spécialement inspiré son entraîneur, mais c’est surtout son caractère qui lui pose problème. D’après Maresca, il doit mieux assumer ce capitanat.

Maresca : «quand on n’a pas de bon leader, il faut le construire»

«J’ai parlé avec lui et j’attends de lui davantage en termes de leadership dans le vestiaire. Il est en route, il va bien, il progresse mais j’attends plus. La plupart du temps, un joueur pense que parce qu’il est capitaine, il a droit à plus de choses mais non. Pour moi, parce que tu es le capitaine, tu dois donner plus que les autres», insiste le coach italien en conférence de presse. Selon lui, ce problème est même généralisé au vestiaire où aucun grand leader ne se dégage. « J’attends de Reece et de ses coéquipiers qu’ils donnent toujours plus en termes de leadership. »

«Il comprend que nous attendons plus de lui. C’est un gars de l’académie. C’est l’une des raisons pour lesquelles il doit montrer plus de personnalité.» Maresca ne perd pas espoir pour autant. James peut se muer en leader avec le temps et l’expérience. « C’est un gars réservé. Mais quand on n’a pas de bon leader, il faut le construire. Et nous n’avons pas de bon leader. Reece apprend encore à l’être mais il n’a pas fini son apprentissage. Il doit faire un effort », assure l’entraîneur. Et si James ne donne toujours pas satisfaction à long terme, Maresca pourra toujours compter sur Cucurella et Levi Colwill. «Ils sont l’un de ces gars, mais il nous en faut plus.»