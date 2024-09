Nantes - ASSE : Olivier Dall’Oglio se sent moins inquiet

Alors que Nantes menait 2 buts à 0 pendant une bonne partie du match, l’AS Saint-Etienne a réussi le petit exploit de revenir au score et de repartir avec le point du match nul. Un résultat qui a le mérite de soulager un peu les hommes d’Olivier Dall’Oglio après la claque reçue à Nice le weekend dernier : «Il va falloir élever notre niveau de jeu, on ne pourra pas jouer comme ça tous les week-ends ! Défensivement dans l’agressivité, dans les duels il faut faire plus. Offensivement, je suis moins inquiet, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, ils sont jeunes et ils ont besoin de confiance. Ça va venir pour eux, on le sait les attaquants, c’est différent, c’est surtout la confiance. On voit qu’un garçon comme Ben Old commence à montrer le bout de son nez, Sissoko aussi a été très solide, j’attends cela de tout le monde. Avant la rencontre, j’étais à la recherche des ressources mentales, j’ai vu l’essence de quelque chose ce soir. On en avait déjà parlé après Lille, il faudra confirmer derrière, on a besoin d’être solides et de gagner des duels. On ne pourra pas tout gagner mais on doit être moins naïfs et montrer plus de puissance»

Il a poursuivi : «Il y a eu une réaction, le point est très important et la manière dont on va le chercher aussi, surtout en étant mené de deux buts dans la rencontre. On est conscient qu’il reste du travail parce qu’on s’est mis le feu tout seul mais félicitations aux joueurs après le match face à Nice. Tout le monde nous voyait dans le trou et on aurait pu sombrer mais le groupe a su résister. Dans le jeu, on peut débattre, il reste pas mal de travail à effectuer. Prendre un point comme ça c’est quelque chose qui va nous donner confiance, on a craint le scénario catastrophe mais il y a eu une rébellion. Malgré le score, on a continué de travailler en tenant le ballon et en gagnant des duels. Nantes a baissé le pied et on a su en profiter, si on avait abandonné, nous ne serions pas revenu. C’est un point qui va compter»