Le City Football Group pourrait offrir deux grands espoirs brésiliens à Troyes

La suite après cette publicité

C'est officiel depuis ce jeudi, l'ESTAC est devenu le 10e club du City Football Group, aux côtés de Manchester City, Girona, Lommel ou encore le Yokohama F. Marinos. « Nous nous intéressons au football français depuis un certain temps et nous admirons depuis longtemps l'ESTAC. Nous sommes donc ravis d'avoir réalisé l'acquisition de notre dixième club et d'avoir une présence permanente en France. (...) Il ne fait aucun doute que la France est l'un des meilleurs pays du monde en matière de football et nous sommes fiers de faire partie de cette communauté », expliquait Ferran Soriano, directeur général du City Football Group dans le communiqué officiel publié par le club troyen.

Ce vendredi, dans l'Aube, c'est évidemment l'effervescence. L'Est Éclair, quotidien régional, se frotte les mains de voir l'ESTAC entrer dans «une autre galaxie» et «changer de dimension». La publication locale détaille les coulisses de cette prise de pouvoir, interrogeant les acteurs du dossier et quelques responsables politiques. Le journal évoque aussi les premières conséquences de ce changement de direction sur la suite du mercato troyen.

Lincoln et Diego Rosa, premières rumeurs

Et un nom est déjà évoqué, celui de Lincoln (19 ans), attaquant brésilien de Flamengo. Ce jeune buteur, international U20 auriverde, s'est déjà fait remarquer en inscrivant ses trois premiers buts en Série A la saison passée et en participant à la finale du Mondial des Clubs cet hiver contre Liverpool (défaite 1-0). Ce dernier, annoncé dernièrement dans le viseur du FC Nantes, fait l'objet d'un intérêt très fort de la part du City Football Group. Les Cariocas en demandent 8 M€. Il serait donc recruté par la maison-mère puis prêté aux pensionnaires du Stade de l'Aube.

Si cela se concrétise, Lincoln pourrait même être accompagné d'un autre grand talent brésilien. Diego Rosa (17 ans), prometteur milieu offensif du Grêmio Porto Alegre, a signé pour le City Football Group la semaine passée, pour un montant de 6 M€ hors bonus (potentiellement 23,5 M€). Et, selon O Globoesporte et Zero Hora, l'international U17 auriverde pourrait être prêté en Ligue 2 pour sa première expérience en Europe. Laurent Battles, coach troyen, pourrait bien avoir deux sacrés talents à polir dans les prochaines semaines. Une nouvelle ère démarre.