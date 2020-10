Affaire Mediapro : Canal + à l'affût

L'affaire Mediapro inquiète de nombreux acteurs de la France du football. Le groupe sino-espagnol n'a pas réglé son versement de 172 M€ en octobre et a laissé planer de sérieux doutes sur le paiement de sa prochaine traite en décembre, alors qu'une procédure de conciliation a été ouverte avec la Ligue de Football Professionnel. Canal +, de son côté, observerait la situation avec la plus grande attention, selon les informations de 20 Minutes.

« On a conscience d’être en position de force, par rapport à la Ligue et aux clubs. Canal est un acteur plus que jamais fiable, qui met en valeur le produit et qui paye», glisse-t-on en interne du côté de la chaîne cryptée. Si la situation de Mediapro venait à empirer, Canal + pourrait en effet tenter de récupérer le lot principal en négociant selon ses termes avec son concurrent. Affaire à suivre.