Lens : Franck Haise évite le cas Galtier

En conférence de presse avant le déplacement ce samedi soir au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Racing Club de Lens Franck Haise n’a pas souhaité évoquer les déboires autour de son homologue adverse, Christophe Galtier, et préfère se concentrer sur l’importance de l’aspect sportif de la rencontre, notamment dans la course au sacre final en championnat, à 8 rencontres de la fin de saison.

«De notre côté, cela ne prend pas le pas sur le sportif. Ce qui nous intéresse c’est le match contre le leader. Cela sera un tournant surtout si Paris gagne parce que cela voudra dire qu’ils auront neuf points d’avance sur nous. Ils en ont déjà huit sur Marseille. On sait qu’à ce moment-là, s’il y a encore des doutes sur le titre, ils seront joués. Après pour nous, on reste dans notre ligne droite. Je ne dirais pas quel que soit le résultat mais on reste dans notre ligne droite pour les huit derniers matchs de la saison pour aller la meilleure place possible. Notre objectif c’est de rester focus sur la rencontre.»

