Borussia Dortmund : comment jouer sans Erling Braut Håland ?

«On ne peut pas dépendre d'un seul joueur. Erling est un joueur très important pour nous, aucun doute là-dessus, il va beaucoup nous manquer. Une fois, j'ai dit qu'on allait devoir se réinventer sans lui, mais pas tant que ça. On ne va pas tout reprendre à zéro. Sa présence physique va nous manquer, mais nous avons aussi des joueurs différents. À Bielefeld nous avons joué avec trois offensifs, avec d'autres idées», expliquait Marco Rose avant de défier Ingolstadt (victoire 2-0) en Coupe d'Allemagne mardi dernier. Le technicien allemand arrivé cet été au Borussia Dortmund a vite imposé sa patte avec son traditionnel 4-4-2 dans lequel le duo Marco Reus - Erling Braut Håland marchait sur l'eau. Problème et non des moindres, le buteur norvégien est blessé et pourrait ne plus jouer de l'année 2021.

Un handicap de taille pour les Marsupiaux qui jouent ce mercredi contre l'Ajax Amsterdam et auront un match important contre le RB Leipzig en Bundesliga samedi. Après la trêve, le club de la Ruhr a un calendrier assez animé avec les réceptions de Stuttgart (20 novembre) du Bayern Munich (4 décembre) et de Greuther Fürth (15 décembre) ainsi que des déplacements contre Wolfsbourg (27 novembre), Bochum (11 décembre) et le Hertha Berlin (18 décembre) en Bundesliga. Devant aussi défier le Sporting CP (24 novembre, déplacement) et Besiktas (7 décembre, réception), le BvB a des matches importants à manœuvrer au cours des prochaines semaines. Sans le Norvégien touché à la hanche, c'est tout simplement un joueur capable de marquer 13 buts et délivrer 3 passes décisives en 10 matches qui va manquer à Dortmund. Pourtant, les trois derniers matches sans lui se sont bien déroulés et Marco Rose a trouvé un système qui pourrait marcher.

Le retour du 3-4-3

Comme sous Lucien Favre où le 3-4-3 était de mise pour limiter les problèmes défensifs et exploiter les qualités de contre-attaquants des latéraux de Dortmund, Marco Rose a choisi ce système pour conserver la verticalité mise depuis le début de la saison. Avec la perte de son principal atout offensif, le Borussia Dortmund conserve néanmoins des joueurs efficaces à l'image de Thorgan Hazard (4 buts en 11 matches), Marco Reus (3 buts et 6 offrandes en 15 matches), Julian Brandt (2 buts et 3 passes décisives en 11 matches) auxquels on peut rajouter un Donyell Malen qui se cherche encore (1 buts et 2 passes décisives en 15 matches) et un Jude Bellingham de plus en plus porté vers l'avant (3 réalisations et 6 offrandes en 16 matches). Ce passage en 3-4-3 qui laisse la pleine mesure des couloirs aux latéraux offre ainsi la possibilité à ces éléments axiaux d'être en situation préférentielle.

Pour autant, si Julian Brandt et Marco Reus ont l'avantage pour jouer derrière l'attaquant, le poste de neuf porte débat entre Thorgan Hazard, Donyell Malen, qui est encore en période d'adaptation, et Steffen Tigges, qui semble un peu tendre. Auteur d'un doublé contre Ingolstadt en Coupe (2-0) et premier buteur contre Cologne (2-0), Thorgan Hazard semble partir avec un léger avantage. Volontaire sur le terrain et capable de permuter avec Marco Reus au poste d'avant-centre, il a marqué des points lors des derniers matches même s'il traine encore ses pépins physiques. «Il se débrouille très bien dans cette situation. Tout n'a pas fonctionné pour lui en première mi-temps. Toto (Thorgan Hazard ndlr) revient d'une blessure. Il m'a juste dit qu'il devait vraiment reprendre son souffle après les deux premiers sprints. C'est pourquoi ce n'est pas une situation facile», a expliqué son coach Marco Rose après le match contre Cologne. Si ce système offre moins de folie que lors des premiers matches de la saison, il permet d'avoir une meilleure assise défensive et les latéraux de Dortmund ne sont pas perturbés.

Que ce soit Felix Passlack, Thomas Meunier ou encore Marius Wolf, les trois hommes sont à l'aise avec un système à trois. Les blessés que sont Raphaël Guerreiro, Nico Schulz, Marcel Schmelzer et Mateu Morey pourraient également s'intégrer dans ce système. Comme le 4-4-2 losange, cela ne les brident pas et leur permet de bien exploiter les côtés. Au milieu du terrain, il fallait trouver un équilibre dans le double pivot pour ne pas limiter l'apport offensif d'un Jude Bellingham, mais cela fonctionne pour le moment à l'image du joli but inscrit par l'Anglais contre l'Arminia Bielefeld (3-1). Que ce soit Alex Witsel ou Emre Can (blessé contre l'Ajax), le second élément du milieu est dans un rôle de compensation. Battu 4-0 par l'Ajax il y a désormais deux semaines, c'est un Borussia Dortmund à la recherche de référence qui se présente. Pour le moment dans les clous sur ce début de saison, mais souvent sauvé par Erling Braut Håland, le club de la Ruhr aura une tendance plus concrète sur ce nouveau système. Après trois matches, trois victoires et un seul but encaissé sur penalty en fin de match, Marco Rose peut néanmoins s'avancer avec moins de craintes qu'il y a quelques jours.