France - Belgique : les compositions officielles

Place au grand test pour l’équipe de France qui affronte la Belgique en huitième de finale de cet Euro 2024. Attendus au tournant après une phase de poules moyenne, les Bleus sont favoris mais ils devront hausser leur niveau de jeu, montrer davantage de réalisme. En face, la Belgique est également dans le doute après une première partie de compétition délicate, les Diables Rouges auront certainement à cœur de prendre leur revanche face aux Français, six ans après la défaite en demi-finale du Mondial 2018. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Didier Deschamps opte pour un 4-4-2 losange. Maignan dans le but et une défense inchangée dans laquelle on retrouve Koundé, Upamecano, Saliba et Théo Hernandez. Alignés ensemble face à la Pologne, Tchouameni, Kanté et Rabiot sont reconduits, le Madrilène jouera en sentinelle devant la défense. Enfin en attaque, Griezmann est aligné en soutien de Mbappé et Thuram. Chez les Belges, c’est un 4-4-2 qui est mis en place par Domenico Tedesco. Casteels dans la cage, Castagne et Theate sur les côtés de la défense, une charnière Faes-Vertonghen. Au milieu, De Bruyne est associé à Onana, Doku et Carrasco animeront les côtés. Enfin en attaque, Openda est titularisé et accompagne le buteur national Lukaku.

Les compositions

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez - Tchouameni, Kanté, Rabiot - Griezmann - Thuram, Mbappé ©

Belgique : Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Doku, Onana, De Bruyne ©, Carrasco - Openda, Lukaku