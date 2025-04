Ligue 1 : Reims s’impose à Lens et fait une excellente opération pour le maintien

En ouverture de la 29e journée, le RC Lens recevait le Stade de Reims. Ayant toujours des espoirs résiduels, les Sang et Or se devaient de l’emporter pour continuer d’espérer. Pour y parvenir, Will Still a décidé d’aligner une équipe compétitive face à des Rémois qui jouent leur survie en Ligue 1 et qui sont actuellement barragistes. D’entrée, les locaux ont pris l’ascendant dans le jeu et Kyllian Antonio s’est illustré en ayant la première occasion au bout de cinq minutes de jeu (5e). Quelques minutes plus tard, Mory Gbane s’est fendu d’un sauvetage héroïque pour empêcher Lens d’ouvrir le score (7e).

Finalement, dans une première période animée, Reims a repris l’ascendant dans le jeu. Après une première occasion franche de Buta (30e), c’est finalement Keito Nakamura qui a permis aux hommes de Samba Diawara d’ouvrir le score sur la pelouse des Sang et Or. Trouvé dans la surface sur un centre contré d’Akieme, Siebatcheu a glissé le ballon en une touche sur le Japonais qui a trompé Mathew Ryan du plat du pied (0-1, 34e). En fin de première période, les Rémois ont même été sauvés par Malcolm Jeng. Après une erreur de Diouf, le défenseur de 20 ans s’est interposé sur sa ligne face à Koyalipou (45e).

Nakamura crucifie Lens

Au retour des vestiaires, la pression s’est intensifiée aux abords de la surface rémoise. Encore face au but, Goduine Koyalipou a encore été frustré par Yehvann Diouf qui a sorti une belle parade face à l’attaquant artésien (47e). Continuant d’insister, Lens aurait pu encore égaliser quelques minutes plus tard mais a été frustré par la transversale sur une frappe travaillée de Thomasson (53e). Asphyxiant son adversaire du soir en seconde période, Lens aurait encore pu égaliser mais Andy Diouf n’a pas cadré sa frappe croisée à l’heure de jeu (60e). Toujours autant en difficulté, Reims a tenu bon.

Sur une nouvelle possibilité d’égaliser, Wesley Saïd s’est encore heurté face à un Yehvann Diouf inspiré ce vendredi soir (73e). Dans un très grand soir, le gardien rémois s’est ensuite fendu d’une double parade phénoménale pour frustrer Zaroury et Thomasson (75e). Porté par ses exploits défensifs, Reims est ensuite allé piquer en contre en fin de match. Sur une remontée de balle précieuse de Sangui, Nakamura a hérité du ballon puis a enroulé sa frappe pour tromper Ryan (0-2, 88e). Un but qui a mis fin aux espoirs de résultats des Lensois, qui semblent également dire adieu à leurs rêves européens avec ce nouveau couac. De son côté, Reims fait une excellente opération pour le maintien et grimpe à la 14e place.