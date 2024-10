Real Madrid : Carlo Ancelotti n’a pas prévu de plan contre Lamine Yamal

Ce samedi soir, le Real Madrid défie le FC Barcelone pour le premier Clasico de la saison. Une rencontre qui s’annonce spectaculaire avec des joueurs en grande forme. Du côté des Merengues, en plus de Raphinha sur son nuage, il faudra surtout se méfier de Lamine Yamal. Le jeune attaquant espagnol est l’une des armes offensives du système d’Hansi Flick. Mais pas question pour Carlo Ancelotti de prévoir un plan pour le contrer, au contraire…

La suite après cette publicité

«Sa saison a démarré de manière spectaculaire. J’aime beaucoup sa façon de jouer et son attitude. Un joueur très dangereux, mais il ne faut pas se concentrer sur un seul joueur. Nous les respectons beaucoup car ils se débrouillent très bien. (…) Nous nous préparons à bien faire en défense et en attaque. Nous nous préparons et nous devons être capables d’attaquer que ce soit avec la ligne haute ou basse. Vous devez avoir un jeu complet», a lancé le technicien italien en conférence de presse.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Kylian Mbappe face au FC Barcelone vous rapporte jusqu’à 415€.