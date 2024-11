Real Madrid : la soirée est historiquement désastreuse

Dominé par l’AC Milan à Santiago-Bernabeu (1-3), le Real Madrid s’enfonce dans une crise inédite depuis plusieurs saisons. Méconnaissables sur tous les plans, les Merengues n’arrivent pas à trouver des solutions et cette soirée est d’ailleurs historique dans le mauvaise sens du terme. Le Real Madrid a encaissé au moins un but lors de chacun de ses sept derniers matchs au Stade Bernabeu en Ligue des Champions. Sa plus mauvaise série défensive à domicile dans la compétition depuis février 2013 (8).

La Casa Blanca n’avait plus encaissé 3 buts à domicile en phase de groupes en Ligue des Champions depuis le 21 octobre 2020 contre le Shakhtar Donetsk (3). Et comme si cela ne suffisait pas, les Merengues ont encaissé au moins 3 buts lors de 2 matchs consécutifs à domicile en compétition officielle pour la 1ère fois depuis mai 2009 (2). Enfin, le Real Madrid a concédé sa plus large défaite à domicile en @ChampionsLeague depuis le 5 mars 2019 contre l’Ajax (1-4).