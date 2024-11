Gerard Piqué tranche entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Il est l’un des privilégiés qui ont eu la chance de jouer avec les deux plus grands joueurs de leur époque. Ayant effectué quelques années au début de sa carrière à Manchester United avec Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué est revenu dans son club formateur du FC Barcelone pour construire une grande partie de sa légende aux côtés de Lionel Messi. Ainsi, l’ancien défenseur espagnol est le plus à même de juger qui aura été le joueur le plus impressionnant de son époque. Et pour le champion du monde 2010, le choix est vite fait comme il l’a confié à la Gazzetta dello Sport :

«Messi a toujours été différent des autres. Cristiano est le meilleur des humains, mais Leo est un extraterrestre, il n’a pas sa place sur cette planète. Je l’ai vu s’entraîner tous les jours en faisant des choses incroyables. Il n’y aura plus jamais quelqu’un avec sa vitesse de réflexion et détermination. Il est arrivé à l’âge de 13 ans et a joué absolument de la même manière, aussi bien au centre de formation du Barça qu’en équipe première.» Une explication qui ne manquera pas de faire réagir.