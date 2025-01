Ligue 1 : l’OL fait chuter Montpellier à la dernière seconde !

Retour au turbin ce samedi pour l’Olympique Lyonnais qui recevait, sur la pelouse du Groupama Stadium, le club de Montpellier pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Pour cette première de l’année 2025, l’OL, qui restait sur quatre victoires consécutives avant sa défaite face au PSG, se devait de reprendre une bonne dynamique. En cas de victoire ce samedi, l’OL pouvait repasser devant Nice à la 5ème place du classement. De son côté, le MHSC avait comme mission de prendre des points pour se sauver à tout prix cette saison avec seulement 9 unités pris depuis le début de la saison. Les Montpelliérains étaient à 5 points de Nantes premier non relégable au coup d’envoi. Avec Jean-Louis Gasset à sa tête depuis quelques matchs, le club héraultais est au bord de la descente en Ligue 2 et enchaîne les mauvais résultats. Pour cette affiche, Pierre Sage a décidé de se passer de Rayan Cherki qui a débuté sur le banc. C’est Benrhama qui a évolué en soutien de l’attaquant Fofana à gauche, Nuamah à droite et Lacazette devant. Abner et Maitland-Niles évoluaient sur les côtés de la défense. Le MHSC a joué en 4-2-3-1 avec Maksimovic et Sagnan en défense centrale, Omeragic et Ferri dans le double pivot au milieu. Savanier en soutien d’Adams devant. La première période a commencé sur les chapeaux de roue avec beaucoup d’intensité.

Sur un bon pressing d’Al-Tamari sur Maitland-Niles, l’attaquant jordanien a récupéré le ballon et a donné le cuir à Jordan Ferri à l’entrée de la surface. Le Français a tenté sa chance, mais sa tentative est venue heurter la barre (3e). Sur un corner tiré par Savanier pour le MHSC après la frappe sur la barre de Ferri, Omeragic a croisé sa tête, mais Perri veillait au pas pour sortir une grosse parade (4e). Avec une belle action collective, l’OL a tenté de réagir. Malick Fofana a été servi par Alexandre Lacazette à l’angle de la surface, le Belge s’est mis sur son pied droit et a enroulé sa frappe qui est passée assez largement au-dessus (6e). Sur une passe, Jordan Veretout a transpercé tout le bloc montpelliérain et a trouvé Saïd Benrahma au milieu. Ce dernier a joué un 3 contre 2, mais il n’a pas assez fixé et a ainsi lancé trop tôt Fofana dans la profondeur (20e). Quelques minutes plus tard, seul dans l’axe, l’Algérien a tenté sa chance de loin, mais le ballon s’est envolé (23e). Sur une touche, Montpellier a tenté de centrer, le ballon a été renvoyé et est revenu sur Omeragic. Il a tenté une demi-volée à l’angle de la surface, mais le ballon est passé au-dessus (27e). Sur un centre lyonnais, Lecomte a capté le ballon puis a lancé rapidement Al-Tamari qui était parti tout seul en contre face à Caleta-Car mais le Croate a réalisé un formidable retour pour contrer la tentative du Jordanien (31e). Quelques minutes après une tentative non cadrée de Savanier (35e), Adams a été trouvé en transition puis s’est défait de Maitland-Niles avant d’entrer dans la surface et de frapper pied gauche, mais le tir a fini dans le petit filet extérieur (37e).

Montpellier peut avoir beaucoup de regrets !

A l’approche de la mi-temps, tout s’est emballé. Fauché dans la surface, Savanier est resté au sol pendant longtemps, sans pourtant gagner un penalty (38e). Puis avec un énorme travail au départ de Lacazette qui a gardé le ballon en pivot sur un jeu long de Perri, le capitaine des Gones est parvenu à garder le contrôle du ballon pour décaler Nuamah sur la droite qui a enroulé un tir frôlant le poteau (41e). Si le score était toujours vierge à la pause, la qualité de la rencontre laissait présager une seconde période extraordinaire. Au retour des vestiaires, le rythme est resté le même. En effet, avec un bon ballon de Maitland-Niles pour Veretout dans la profondeur, l’ancien Marseillais a tenté un tir qui a été contré par Omeragic. En bloquant cette tentative, le défenseur héraultais a bien failli tromper Lecomte mais le portier du MHSC a réalisé un bon réflexe. Lacazette a bien suivi le ballon pour placer une tête que Lecomte a capté le ballon (48e). Les joueurs de Jean-Louis Gasset croyaient avoir ouvert le score. Avec une récupération au milieu de terrain puis un débordement de Sylla qui a progressé balle au pied, Ferri a été servi en retrait et le milieu a décroché une frappe du plat du pied droit qui a trompé Perri, mais le but a été refusé pour une faute de Ferri sur Fofana (55e). La dernière demi-heure de jeu a été l’occasion pour les deux entraîneurs d’opérer quelques changements tactiques avec notamment les entrées en jeu de Rayan Cherki et Corentin Tolisso notamment du côté de Lyon, alors que Jean-Louis Gasset a appelé à la rescousse Wahbi Khazri. Sur un très bon mouvement côté gauche avec Lacazette en pivot qui s’est retourné et a parfaitement lancé Fofana. Le Belge a tenté un centre en retrait vers son latéral qui a placé un tir du pied gauche trop croisé malheureusement (65e).

Montpellier peut nourrir des regrets sur ce match. Avec un très bon ballon de Khazri en profondeur pour Al-Tamari, l’attaquant jordanien a filé au but au duel avec Mata, s’est défait du défenseur lyonnais et a servi Fayad, seul devant le but, pour conclure face à Perri mais il a complètement loupé sa volée (75e). La tentative de Mata a été contrée quelques minutes plus tard (79e). Luca Perri s’est ensuite interposé sur le coup franc de Khazri (84e). Lancé par Cherki en profondeur, Fofana a trop hésité et n’a pas eu le temps de tirer (86e). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul et vierge, le ballon est arrivé dans la surface vers Lacazette dos au but qui a encore réalisé un énorme travail pour se défaire de son adversaire et centrer. Le cuir a été contré mais est revenu sur Tolisso qui a frappé. Contré d’abord juste devant la ligne par Tchato, Fayad a retouché le ballon en le mettant dans son propre but en tentant de le dégager (90e+1, 1-0). La dernière action de Cherki (90e+5) et de Sainte-Luce (90e+7) n’ont rien donné et Lyon a verrouillé son succès (1-0). Au classement, l’OL reste toujours en bonne posture et grimpe à la 5ème position avec le succès d jour, tandis que Montpellier laisse filer un précieux point et est encore en zone rouge avec cette 18ème et dernière place. Le weekend prochain, les Gones se rendront en Bretagne pour y affronter le Stade Brestois. Les Héraultais accueilleront le SCO Angers à domicile, lors de la 17e journée du championnat français.