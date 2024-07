Georges Mikautadze se livre sur son parcours à l’Euro 2024

C’était attendu depuis plusieurs heures, c’est désormais officiel : Georges Mikautadze est un joueur de l’Olympique Lyonnais. En effet, l’attaquant de 23 ans s’est officiellement engagé ce jeudi en faveur des Gones jusqu’en juin 2028. De retour dans son club formateur, l’ancien Messin tentera de poursuivre sur sa lancée avec la formation rhodanienne, lui qui sort d’un bel Euro disputé avec la Géorgie (3 réalisations en 3 matchs), dont le parcours a pris fin aux portes des quarts de finale. Une aventure en Allemagne qui restera à jamais graver dans sa mémoire.

«C’était magnifique de représenter son pays, qui plus est dans un tournoi de ce niveau-là, j’ai essayé de prendre du plaisir, de donner le maximum car ce sont des moments qu’on ne revit pas forcément deux fois. J’ai changé de statut car ces matchs-là sont regardés dans le monde entier mais j’ai fait ce que je savais faire et ça a marché donc je suis content. Quand on est rentré au pays, tout le monde nous a accueilli, de voir toutes ces personnes heureuses, il n’y a rien de plus beau», a déclaré Georges Mikautadze au micro d’OLTV.