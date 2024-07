Un nouveau départ se prépare au Real Madrid

Après Nacho et Joselu, Jesús Vallejo sera-t-il le prochain à quitter la Maison Blanche ? Depuis son arrivée en 2015 au Real Madrid, l’Espagnol a enchaîné les prêts. Que ce soit à Francfort, à Wolverhampton, à Grenade, à Saragosse, le défenseur central n’a jamais convaincu les dirigeants merengue de le conserver pour la saison d’après. Et à un an de la fin de son contrat, le joueur de 27 ans va quitter définitivement la Casa Blanca cette fois.

La suite après cette publicité

Le média AS indique que Carlo Ancelotti ne compte pas du tout sur lui, et le Real est prêt à accepter des offres considérées comme «faibles». Le néo-champion d’Europe préfère récupérer des indemnités, même faibles, plutôt que le voir partir libre dans un an. Reste à savoir où il atterrira.