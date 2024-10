Affaire Mbappé : les confidences d’une participante aux soirées suédoises du Français

De nouvelles révélations ont été faites par Aftonbladet sur les deux soirées privées de Kylian Mbappé lors de son séjour à Stockholm, pendant le rassemblement de l’équipe de France. Le média suédois a recueilli les propos d’une jeune femme aux fêtes du Bondynois. Prénommée « Maja », elle livre son témoignage sur les after-parties organisées à l’hôtel du joueur du Real Madrid, visé par une plainte pour viol d’après la presse locale.

« J’ai déjà assisté à des soirées similaires et je n’avais jamais eu à remettre mon téléphone. C’était la première fois. Beaucoup de filles étaient nerveuses parce que c’était lui. (…) C’était vraiment une fête normale. Il ne se passe rien de spécial, tout le monde se promène, se mélange et parle. Les serveuses apportent des boissons, comme de la vodka, du Red Bull ou des shots de tequila. Certains se lèvent et dansent, d’autres parlent. Comme une fête normale. Je pense que beaucoup d’entre nous, les filles qui étaient là, se sont senties mal à cause de ça et c’est terrible si quelque chose s’est réellement produit. Je ne connais pas Kylian, mais l’image que j’ai eue de lui, c’est qu’il était toujours très calme, humble et bien élevé. Son équipe le surveillait en permanence. C’est mon point de vue et s’il s’agit de fausses accusations, je suis absolument désolée pour lui, mais encore une fois, si quelque chose s’est précisément produit, c’est terrible », a confié « Maja », dont les propos ont été relayés par RMC Sport et qui a affirmé n’avoir eu aucune information concernant de possibles agressions.