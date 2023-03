Algérie : la réponse de caractère du très critiqué Baghdad Bounedjah

La suite après cette publicité

L’Algérie peut avoir le sourire. Hier soir, les Fennecs ont composté leur billet pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024 grâce à leur victoire 1 à 0 face au Niger. Pour la 20e fois de leur histoire, les Verts seront donc au rendez-vous de ce tournoi qui se déroulera en Côte d’Ivoire. Et Djamel Belmadi et ses troupes peuvent dire un grand merci à Baghdad Bounedjah. Hier soir, le buteur de 31 ans a trouvé le chemin des filets face au Niger dès la 6e minute de jeu, suite à un excellent service de Riyad Mahrez. Un but qui vaut de l’or pour l’Algérie. Mais pas uniquement.

Pour Bounedjah, cette réalisation symbolise beaucoup. Depuis la dernière CAN en janvier 2022, il n’a plus été appelé en sélection. A cela, il faut ajouter le fait qu’il a été la cible de nombreuses critiques au pays, que ce soit de la part de la presse comme des supporters algériens. Beaucoup lui ont reproché son manque d’efficacité et de justesse dans la finition lors de la compétition. Boudé par Belmadi, Bounejdah a continué son bonhomme de chemin en club avec l’espoir de retrouver les Verts dès que possible.

Un retour gagnant

Cette saison, il a donc marqué 12 buts en 21 apparitions toutes compétitions confondues au sein de son club au Qatar, dont 9 en championnat (7 assists). Des statistiques qui ne lui avaient pas permis d’avoir les faveurs de Djamel Belmadi. Le sélectionneur, qui s’activait en coulisses pour recruter des joueurs binationaux dont Amine Gouiri selon la presse algérienne, souhaitait rajeunir son effectif et lancer un nouveau projet. Bounedjah ne faisait donc pas vraiment partie de ses plans. Absent des derniers rassemblements, il ne figurait pas dans la liste en ce mois de mars 2023.

Mais il a finalement fait son grand retour au sein de l’équipe d’Algérie après plus d’un an d’absence, lui dont le dernier match avec son pays remontait au 20 janvier 2022 face à la Côte d’Ivoire (défaite 3-1 lors de la CAN, ndlr). Il a "profité" des pépins physiques d’Islam Slimani pour être appelé à la dernière minute par Belmadi. Et le natif d’Oran a parfaitement répondu sur le pré. Entré en jeu 45 minutes face au Niger lors du match aller le 23 mars (victoire 2-1), il a été titularisé et a donc marqué hier. Outre son but, son attitude a plu. Il a été généreux dans l’effort, a pressé tout en offrant des solutions en attaque.

Tout le monde est conquis en Algérie

Un come-back réussi pour Bounedjah, qui a conquis Djamel Belmadi. «« Les joueurs tels que Baghdad Bounedjah et Ramy Bensebaini doivent sentir qu’il y a une concurrence. On aura besoin de tout le monde. Baghdad a beaucoup appris. Il souffrait de son absence en sélection. Il a encore à nous apporter. Lorsque Baghdad était absent, j’estimais qu’il ne méritait pas. Il a certes marqué en finale de la CAN, mais il y a une mise à jour régulière à faire. Il est venu aujourd’hui avec une mentalité extraordinaire. À lui de maintenir cette compétitivité.»

Son concurrent mais coéquipier en sélection, Andy Delort, est aussi emballé par la renaissance du phénix Bounedjah. « C’est une concurrence saine. Bounedjah et Islam (Slimani) sont des joueurs que j’adore. Et Youcef (Belaïli) aussi», a-t-il avoué hier après le match. Auteur de son 25e but en 59 sélections, l’international algérien a marqué des points aux yeux de son sélectionneur mais aussi des supporters et de la presse. Pris en grippe, Bounedjah reçoit des éloges de fans comme des médias, dont Compétition qui lui accorde sa Une. Les publications soulignent son incroyable état d’esprit et louent ses qualités de buteur. Les temps changent.