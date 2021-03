MU : Nick Pope pour remplacer David De Gea ?

Ces dernières semaines, l’avenir de David De Gea est de plus en plus incertain. À 30 ans, le gardien espagnol ne ferait plus vraiment l’unanimité à Manchester United qui ne serait pas contre le vendre dès cet été pour toucher une somme d’argent intéressante. En cas de départ de De Gea cet été, Manchester United chercherait à le remplacer par Nick Pope.

Selon les informations du Daily Star, le gardien de 28 ans est la cible d’Ole Gunnar Solskjaer. Si le deuxième gardien mancunien Dean Henderson a déjà joué 17 matches cette saison, le sentiment à Old Trafford est que le jeune homme de 22 ans est trop inexpérimenté pour être un titulaire à part entière, pour l’instant. Nick Pope semble donc être une bonne alternative, mais Burnley demanderait plus de 55 millions d’euros. Sur ce dossier, les Red Devils doivent aussi faire face à la concurrence puisque Tottenham est aussi sur le coup.