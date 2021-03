Le PSG attentif à la situation de David De Gea ?

Avec la montée en puissance de Dean Henderson à Manchester United, l’avenir de David De Gea (30 ans) est de plus en plus incertain. À 30 ans, le gardien espagnol pourrait bien quitter le club qu’il a rejoint en 2011 cet été. Et le PSG suivrait avec attention ce dossier.

La suite après cette publicité

Selon les informations de The Sun, le PSG s’intéresse à la situation de David De Gea. Mauricio Pochettino apprécierait énormément le joueur qu’il a déjà essayé de faire venir dans son équipe lorsqu’il était entraîneur de Tottenham. Le média britannique précise que le technicien argentin cherche un nouveau numéro 1 pour remplacer Keylor Navas (34 ans). Le club de la capitale semble également le mieux armé financièrement pour assumer le gros salaire de l’Espagnol (435 000 euros par semaine) et ce transfert arrangerait clairement les affaires des Reds Devils.