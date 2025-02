LdC : le PSG gifle Brest et fait un grand pas vers la qualification

Un barrage 100% français réjouissant ou une affiche de L1 aux allures de Coupe de France, le match aller entre Brest et le PSG était diversement jugé par les amoureux du football. C’était aussi au Roudourou de mettre le feu pour aider son équipe à déstabiliser une formation parisienne forcément favorite. Mais c’est bien le scénario redouté qui a pris place, avec d’emblée une domination des hommes de Luis Enrique, avec plus de 70% de possession dans le premier quart d’heure. Mais pas d’occasion franche, jusqu’à une frappe de Dembélé détournée de la main par le malheureux Lees-Melou (17e). Après vérification auprès de la VAR, l’arbitre désignait le point de penalty. Vitinha exécutait la sentence (0-1, 21e).

La suite après cette publicité

Le PSG ouvrait donc rapidement la marque, forçant Brest à se découvrir un peu plus que lors des premières minutes. Mais le match peinait à sortir d’un rythme ronronnant. Jusqu’à ce que Brest parvienne enfin à emballer les débats. D’abord par un rush de Sima, finalement contré in extremis par Pacho, puis, sur le corner suivant, par une tête de Sima, encore, qui finissait sur le poteau (35e). En l’espace de deux minutes, le club breton secouait sacrément le PSG, prouvant qu’il avait les moyens de marquer. Le PSG répondait avec un débordement de Doué, en jambes, qui trouvait Barcola, dont la frappe n’était pas cadrée (38e).

Dembélé encore décisif

Hakimi touchait lui aussi le poteau, le sien, en intervenant sur un centre (40e). Résultat, 1 tir brestois en première période, 2 poteaux touchés. Mais en Ligue des Champions, il ne faut pas faire de cadeau, le PSG l’a appris à ses dépens. Alors il n’a pas laissé passer l’occasion d’alourdir le score après une sortie de balle merveilleuse. Hakimi a mangé l’espace, servi Dembélé, qui s’est chargé du reste en surprenant Bizot sur le côté fermé (0-2, 45e). Au retour des vestiaires, Brest mettait la pression sur le but parisien et Sima trouvait encore le poteau (49e) ! Paris pensait inscrire le troisième but, mais Barcola était signalé hors-jeu et le but de Doué était annulé.

La suite après cette publicité

Loué pour son efficacité ces dernières semaines, Dembélé ratait une grosse occasion sur un service en or de João Neves (58e). Barcola aussi se loupait devant Bizot après une nouvelle sortie de balle parfaite (62e). Mais le PSG enchaînait encore, et sur un coup de billard, Dembélé se saisissait du ballon, rentrait dans la surface et ajustait à nouveau Bizot (0-3, 66e). Le match semblait plié, tout comme la qualification avant même le match retour. Luis Enrique pouvait lancer son coaching et faisait entrer successivement Kvaratskhelia, Lee puis Ramos. Brest tentait de réduire la marque, mais n’y parvenait pas. Le PSG a peut-être fait le plus dur ce mardi soir en ne laissant que peu d’espoir à son adversaire en vue du match retour.