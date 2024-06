Amicaux : l’OL va affronter une équipe de Serie A fin juillet

L’OL se prépare à un été mouvementé. Après une saison mémorable qui s’est terminée par une sixième place inespérée et une participation en Ligue Europa pour la cuvée qui arrive, le club rhodanien va devoir peaufiner son effectif pour les échéances à venir. Et alors que le calendrier de Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi, les Gones ne devront pas se louper dès leurs cinq premières journées avec des rendez-vous avec Rennes, Monaco, Lens et l’OM.

Pour se préparer au mieux, les hommes de Pierre Sage vont prendre le chemin de l’entraînement début juillet. Et alors que les matches amicaux de la formation lyonnaise n’ont pas été dévoilés encore, les pensionnaires du Groupama Stadium ont révélé ce vendredi qui sera leur premier adversaire estival. Il s’agira donc du Torino le 31 juillet prochain à 20 heures comme l’a fait savoir l’OL sur ses réseaux sociaux.